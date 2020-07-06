31-летний австрийский поп-певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, эпатировал публику новой внешностью

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в соблазнительном образе, сверкнув торсом в майке.

Правда, все внимание было не на атлетическую фигуру знаменитого бородача, а на его прическу. Томас решил придать Кончите Вурст несколько сладких ноток, поэтому перекрасил волосы в ярко-розовый цвет.

Артист скрыл половину лица за солнцезащитными очками, но судя по легкой улыбке, остался доволен кардинальным преображением.

Поклонники кинулись обсуждать это красноречивое фото, сравнивая певца с куклой Барби.

"Милашка в розовом"

"Розовый или черный ... все выглядит красиво на тебе, Том .. 🙌🏻🔥🙌🏻 люблю тебя .. !! ❤️"

"Люблю твои волосы💗"

"Барби-парень, 😍 ты удивительный милый!"

"Как ты выглядишь? 😱💗💗 Волосы из сладкой ваты, мега 😍"

"Вы должны привыкнуть к этому, но выглядит великолепно. С розовым намного приятнее😍😍❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Кончита обрадовала стильным черно-белым фото, на котором позировала без футболки, демонстрируя свое тело. Образ звезда дополнила серьгами в ушах и носу.

"Счастливых выходных счастливые люди", - написала Кончита под фото.

"Счастливых выходных Том. Надеюсь, мы увидимся на следующей неделе", "Великолепна", "Тебе тоже, дорогая", "Спасибо дорогой, тебе тоже", "Неотразима", - комментировали пользователи.

Напомним, Кончита Вурст сразила наповал соблазнительным образом в бусах, перевоплощение впечатляет

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