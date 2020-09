31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, знову здивував фанатів новим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавця.

Так, на фото, Томас постав в образі брутального бороданя, одягненого в просту майку. Звертає на себе увагу той факт, що волосся Кончіти, ще зовсім недавно пофарбовані в рожевий колір, тепер темні.

Вурст рекламує світове турне, повідомляючи, в яких містах планує виступити.

Шанувальники з усіх країн негайно відреагували на новий образ знаменитості і викупали його в компліментах.

"👌🏼👌🏼👌🏼 Amazing!!!!❤️🌞👑🎶💝💝💝💝💝 Great!!! 🙌😍👍❤️👍🙋😘 Großartig!❤️❤️❤️❤️ Oh man, can’t wait to see you again 😍😍❤️❤️🤟🤟🤟 Yesss! Ich freu mich riesig! 🤗💗😍💖😘 Yeah! Yasssss queen 😍 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали вони.

