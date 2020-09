View this post on Instagram

Моя волшебная девочка, когда ты с улыбкой появилась на свет – Вселенная улыбнулась💫 Ты рождена, чтобы нести любовь и радость в этот мир. А мой персональный мир ты перевернула полностью. Я знала, что во мне много энергии и любви, но ты открыла такой мощный поток, что я готова обнять всю планету✨ С днём рождения, наша бесконечность 💖 #1годик