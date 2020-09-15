Артистка рассказала о своей малышке

Участница популярного шоу «Танці з зірками», экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос, показала, как отпраздновала день рождения дочери

В прошлом году звезда стала мамой во второй раз, передает Politeka.net. Артистка родила от мужа, бизнесмена, Игоря Кучеренко. Счастливые родители назвали малышку Софией.

Стоит отметить, что во время беременности Санта набрала 20 лишних килограммов. В этом году певица принимает участие в очередном сезоне "Танців з зірками" и уже хвастается отличной физической формой, которой многие позавидуют.

В новом посте, размещенном в Инстаграм, красотка показала подросшую дочь, которой исполнился годик. Малышка позировала на стуле в окружении шариков и цветов.

Молодая мама выбрала для Софии нежное бархатное платье с черным бантиком на шее.

В посте, показав еще несколько фото, артистка вспомнила, что дочь появилась на свет с улыбкой.

"Моя волшебная девочка, когда ты с улыбкой появилась на свет – Вселенная улыбнулась💫

Ты рождена, чтобы нести любовь и радость в этот мир. А мой персональный мир ты перевернула полностью", - отметила певица.

Звезда добавила, что в ней есть много энергии и любви.

"Но ты открыла такой мощный поток, что я готова обнять всю планету✨ С днем рождения, наша бесконечность 💖", - написала Димопулос.

К поздравлениям присоединились такие звезды, как: хореограф Алена Шоптенко, прима-балерина Екатерина Кухар, певица Эрика Герцег и другие знаменитости.

"С именинницей! ☺️❤️ Пусть растёт здоровой и счастливой! 🥰", "😃😍🥰 пусть у этой волшебной девочки будет всегда море улыбок, любви и цветов !!!🎂✨", "Поздравляю, дорогая!😍❤️ Крепкого здоровья, счастья!🙏🏻🎉❤️", - написали они.

Напомним, что Санта Димопулос показала, на что способна на паркете: "Глубокая и манящая".

Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» поразила выходкой в образе развратной монашки: «Охх, Санта, держитесь».

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