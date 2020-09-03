Участница популярного шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой после похудения на пикантных кадрах

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

На кадрах "до" Димопулос запечатлена после родов в весе около 73 килограммов. Певица позирует в черном комплекте спортивного белья.

На снимках "после" певица позирует спустя семь месяцев в таком же белье и топлес, демонстрируя подтянутое тело.

Димопулос также рассказала, как ей удалось достичь такого результата.

«Не думала, что когда-нибудь выставлю это 🙈😂 До около 73 кг/ПОСЛЕ 59 кг 🙂 На фото разница в 7 месяцев). Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы», - написала артистка.

В сети восхищаются результатом Санты, отмечая, что она и до выглядела замечательно.

«Санта, вы в любом случае и весе красавица», «Вы и «до» хорошенькая 👍🏼 красивая девушка в любом весе красива», «Крутая", «Вы моя мтивация», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».

Также Politeka писала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой: "Жаль, не красавица".