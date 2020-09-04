Звезда проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос восхитила формами во время исполнения жаркого танца с партнером

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Время летит неумолимо быстро!🙏🏼🙈 Уже послезавтра мы с @maksleonov_official снова выходим на паркет с новым танцем🌪 Это одновременно так волнительно и так круто 😍🔥 Мне очень интересно и важно, какими ВЫ хотите нас увидеть, какой танец, музыку, образ вы представляете!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Димопулос позирует сперва в синем мини-платье, эффектно позируя во время танца. Также знаменитость поделилась снимком, на котором она танцует в образе монашки.

«Охх, Санта, держитесь. Мужчина», «Вы невероятная!», «танго это ваше все», «танго – кровь с молоком», «выглядишь невероятно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что конкурсантка популярного украинского шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос показала фрагменты своего страстного выступления с новым партнером по шоу.

Премьера нового сезона танцевального шоу состоялась 30 августа. В преддверии этого события его участники активно подогревали интерес зрителей. Так, Санта решила подразнить поклонников кадрами своего танца с Максимом Леоновым, который стал ее партнером.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос без белья размялась перед проектом, кадры.

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос сверкнула рельефным телом в объятиях страстного партнера.

Также Politeka писала, что новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос без белья прогулялась по курортной Франции.