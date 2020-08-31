Конкурсантка популярного украинского шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос показала фрагменты своего страстного выступления с новым партнером по шоу

Премьера нового сезона танцевального шоу состоялась 30 августа. В преддверии этого события его участники активно подогревали интерес зрителей. Так, Санта решила подразнить поклонников кадрами своего танца с Максимом Леоновым, который стал ее партнером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Звезда поделилась короткими видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На опубликованных кадрах Санта и Максим страстно прижимаются друг к другу в танце, изгибаются и всячески демонстрируют свои навыки. При этом Димопулос выполняет все движения в роскошном красном платье с асимметричной юбкой и глубоким декольте. На первом видео пара позирует на фоне ярких языков пламени.

«Вот что я хочу вам сказать – победить страх не просто, поверить в своё тело не просто. Внутри всегда есть готовность обидеться на себя, свой организм, своё несовершенство...Но вера в себя – это не только сила духа но и принятие своих недостатков. Счастье – это вопреки страху, неудачам, сомнению, неуверенности позволять себе быть, жить, бежать, танцевать! Танцы – это самые тайные, истинные и прекрасные движения, а значит самая прекрасная жизнь!», - написала Димопулос.

Ее поклонники бурно отреагировали на пост певицы.

«Вау! Вы невероятная удачи Вам», «Вы такая красивая, сексуальная трудолюбивая, я уверена вы будете в числе лучших ты с Максом - сплошное совершенство», «Эта пара должна победить», «Какая же Вы искренняя, глубокая и манящая!», - пишут люди.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос без белья размялась перед проектом, кадры.

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос сверкнула рельефным телом в объятиях страстного партнера.

Также Politeka писала, что новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос без белья прогулялась по курортной Франции.