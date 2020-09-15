Артистка розповіла про своє малятко

Учасниця популярного шоу "Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, показала, як відсвяткувала день народження дочки

Минулого року зірка стала мамою вдруге, передає Politeka.net. Артистка народила від чоловіка, бізнесмена, Ігоря Кучеренка. Щасливі батьки назвали дитину Софією.

Варто відзначити, що під час вагітності Санта набрала 20 зайвих кілограмів. Цього року співачка бере участь у черговому сезоні "Танців з зірками" і вже хвалиться відмінною фізичною формою, якій багато хто позаздрить.

У новому пості, розміщеному в Instagram, красуня показала підрослу дочку, якій виповнився рік. Малятко позувало на стільці в оточенні кульок і квітів.

Молода мама вибрала для Софії ніжне оксамитове плаття з чорним бантиком на шиї.

У пості, показавши ще кілька фото, артистка згадала, що дочка з'явилася на світ з посмішкою.

"Моя чарівна дівчинка, коли ти з посмішкою з'явилася на світ - Всесвіт посміхнувся💫

Ти народжена, щоб нести любов і радість в цей світ. А мій персональний світ ти перевернула повністю", - зазначила співачка.

Зірка додала, що в ній є багато енергії і любові.

"Але ти відкрила такий потужний потік, що я готова обійняти всю планету✨ з днем народження, наша вічність💖", - написала Дімопулос.

До привітань приєдналися такі зірки, як: хореограф Олена Шоптенко, прима-балерина Катерина Кухар, співачка Еріка Герцег та інші знаменитості.

"З іменинницею! ☺️❤️ Нехай росте здоровою і щасливою! 🥰 ", "😃 😍 🥰нехай у цієї чарівної дівчинки буде завжди море посмішок, любові і квітів !!!🎂 ✨ ", "Вітаю, дорога!😍❤️ Міцного здоров'я, щастя!🙏 🏻 🎉 ❤",- написали вони.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос показала, на що здатна на паркеті: "глибока і принадна".

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