View this post on Instagram

Дорогие друзья. Ну что происходит?!🤷‍♀️ Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов.🙈 Подумала, что что-то случилось.🙈 А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа"😂,с которым я официально не была расписана. Этот Альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. "СВАДЬБА АЛЬФОНСА"👍 Совет да любовь! Но я причём в этой ситуации?🤷‍♀️ Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу,организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи). Могу сказать правду, как есть. С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошёл дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор.. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена🙈) он превратился в "бизнесмена" за счёт пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов. (Тогда ему очень это было выгодно). После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны🤷‍♀️ Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остаётся "бывшим мужем Анастасии Волочковой"😂 Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядёт свадьба, а комментарии просят у меня.🤷‍♀️ Почему не звонят его официальным жёнам?😂 С которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег.🙈 Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребёнка подло и бесчеловечно.😝 Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны?🐣🤷‍♀️ Видимо да.. Это же позорище какое-то, простите.😝 Моя свадьба была самой роскошной.🌺 На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично.👍 А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день.🩰 И счастлива в любви❤️ и в творческом процессе.🩰 Истинных вам благ!🙏😊 #анастасияволочкова