Российская прима-балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о свадьбе своего бывшего гражданского мужа с его новой пасией

Как передает Politeka.net, 15 сентября стало известно, что бизнесмен Игорь Вдовин, отец ее дочери, сделал предложение журналистке Елене Николаевой. Волочкова посвятила этому событию длинный пост на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Танцовщица заявила, что никогда не была официально расписана с Игорем Вдовиным, хотя свадьбу пара в свое время сыграла. По словам Анастасии, их связывает только дочь Ариадна, которая получила фамилию матери.

"После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны 🤷‍♀️ Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой"😂 Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядёт свадьба, а комментарии просят у меня", - возмутилась Волочкова. - "Это же позорище какое-то, простите.😝 Моя свадьба была самой роскошной.🌺 На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично.👍 А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану".

Она сопроводила свое заявление фото, на котором запечатлена в белом брючном костюме. Судя по всему, балерина ничего не надела под пиджак, чтобы посветить своим обширным бюстом.

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