Российская прима-балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о свадьбе своего бывшего гражданского мужа с его новой пасией

Как передает Politeka.net, 15 сентября стало известно, что бизнесмен Игорь Вдовин, отец ее дочери, сделал предложение журналистке Елене Николаевой. Волочкова посвятила этому событию длинный пост на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Танцовщица заявила, что никогда не была официально расписана с Игорем Вдовиным, хотя свадьбу пара в свое время сыграла. По словам Анастасии, их связывает только дочь Ариадна, которая получила фамилию матери.

"После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны 🤷‍♀️ Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой"😂 Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядёт свадьба, а комментарии просят у меня", - возмутилась Волочкова. - "Это же позорище какое-то, простите.😝 Моя свадьба была самой роскошной.🌺 На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично.👍 А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану".

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Дорогие друзья. Ну что происходит?!🤷‍♀️ Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов.🙈 Подумала, что что-то случилось.🙈 А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа"😂,с которым я официально не была расписана. Этот Альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. "СВАДЬБА АЛЬФОНСА"👍 Совет да любовь! Но я причём в этой ситуации?🤷‍♀️ Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу,организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи). Могу сказать правду, как есть. С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошёл дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор.. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена🙈) он превратился в "бизнесмена" за счёт пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов. (Тогда ему очень это было выгодно). После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны🤷‍♀️ Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остаётся "бывшим мужем Анастасии Волочковой"😂 Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядёт свадьба, а комментарии просят у меня.🤷‍♀️ Почему не звонят его официальным жёнам?😂 С которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег.🙈 Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребёнка подло и бесчеловечно.😝 Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны?🐣🤷‍♀️ Видимо да.. Это же позорище какое-то, простите.😝 Моя свадьба была самой роскошной.🌺 На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично.👍 А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день.🩰 И счастлива в любви❤️ и в творческом процессе.🩰 Истинных вам благ!🙏😊 #анастасияволочкова

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Она сопроводила свое заявление фото, на котором запечатлена в белом брючном костюме. Судя по всему, балерина ничего не надела под пиджак, чтобы посветить своим обширным бюстом.

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