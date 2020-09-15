Російська прима-балерина Анастасія Волочкова різко висловилася про весілля свого колишнього цивільного чоловіка з його новою пасією

Як передає Politeka.net, 15 вересня стало відомо, що бізнесмен Ігор Вдовін, батько її дочки, зробив пропозицію журналістці Олені Ніколаєвій. Волочкова присвятила цій події довгий пост на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Танцівниця заявила, що ніколи не була офіційно розписана з Ігорем Вдовіним, хоча весілля пара свого часу зіграла. За словами Анастасії, їх пов'язує тільки дочка Аріадна, яка отримала прізвище матері.

"Після нашого весілля у цієї людини були інші дружини ☺ ️ дивно, що через 16 років він на все життя залишається "колишнім чоловіком Анастасії Волочкової" ☺ мене бентежить той факт, що у Альфонса гряде весілля, а Коментарі просять у мене", - обурилася Волочкова. - "Це ж позорище якесь, вибачте.😝 Моє весілля було найрозкішнішим.🌺 На мої ж гроші. Про дату мого наступного весілля я повідомлю вам особисто.👍 А це позорище, фальш, лицемірство і дешеву гру я коментувати не стану".

Вона супроводила свою заяву фото, на якому відображена в білому брючному костюмі. Судячи з усього, балерина нічого не одягла під піджак, щоб посвітити своїм великим бюстом.

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