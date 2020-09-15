Экс-супруг скандальной балерины Анастасии Волочковой, Игорь Вдовин, выбрал себе новую жену
Как сообщает Politeka.net, во второй раз он женится на телеведущей Елене Николаевой. Звезда телеканала "Россия-1" обнародовала на своей странице в "Инстаграм" фото с помолвки, она заявила, что согласилась на предложение руки и сердца от Володина.
Игорь Вдовин развелся с Анастасией Волочковой в 2017 году, а вскоре стал выдающимся предпринимателем и заставил балерину пожалеть о расставании. Несколько лет назад у мужчины начался роман с журналисткой, которая оказалась на 23 года моложе его. Стоит отметить, что Елена Николаева хорошо общалась с дочерью Волочковой - Ариадной.
На снимках телеведущая запечатлена в машине с обручальным кольцом на пальце. Будущая невеста нежно касается руки своего возлюбленного и вся светится счастьем, но сам Вдовин в кадр не попал.
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Пользователи социальной сети в комментариях предположили, что балерину шокирует новость о свадьбе ее бывшего супруга:
"Волочкова будет в бешенстве😂😂😂"; "будет лишний повод напиться😁😁"; "не напиться, в запой уйти!🤣"; "Волочкова очень нехорошо о нем отзывалась, конечно) Ваш разум не затмлен же, Елена? Так- то Вы умничка)"; "проблемы Волочковой Елену не волнуют!"; "Волочкова о всех плохо отзывается. Все ей должны и обязаны. Все ей завидуют и она прима балерина. Это всё пиар с ее стороны. Елена очень добрая и такая милая) Когда смотрю ее фото я заряжаюсь её светом 🌞 и добротой".
Ранее Анастасия Волочкова решила подразнить бывшего мужа и сообщила, что собирается замуж и планирует устроить роскошную свадьбу.
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