Известная украинская певица Ани Лорак примерила новое платье и похвасталась этим перед фанатами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы.

"💃🏼Маленькое чёрное платье всегда должно быть в гардеробе на все случаи ! ✨Как настроение? 🍁Вы любите осень?", – написала звезда.

На снимке знаменитость в черном обтягивающем кожаном платье, которое плотно обтянуло чувственные изгибы аппетитного тела Каролины, выгодно подчеркнув ее высокую грудь и соблазнительные бедра.

Фанаты восторженно восприняли новый образ певицы, поставив за 40 минут более 25 тысяч лайков и искупав Каролину в комплиментах и восторгах.

"КРАСИВАЯ Каролина 😙🔥🔥платье"кожаноея?? Прекрасно выглядите😊 Как всегда прекрасна!Счастья Вам!Платье 🔝Вы ВОСХИТИТЕЛЬНА❤️ Настроение 🔝, и вам желаю наилучшего настроения ❤️ Красавица😍❤️😘 Вам так идёт это платье Каролиночка❤️😘💋 Вы прекрасны!😘💋 Most beautiful and great singer ever...love you Ani💙💜💙💜❤️ (you gatta so much fan from persia)👑👑👑 Платье огонь! Боже мой! Ну Вы всегда со вкусом подбираете образ. Куколка 👍 🌸🌸🌸😘Фигура супер , восхищаюсь вами! И красивая и талантливая ! Любви и счастья вам💖 🔥🔥🔥🔥 КАнфетка!)🔥👍", – написали они.

Politeka писала, что певица Ани Лорак зажгла на вечеринке в окружении известных в шоубизе мужчин. Кадры с празднования дня рождения гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова слили в сеть. Ролики появились на фан-страничке Лорак в Инстаграм.

На одних кадрах Каролина расслабилась и пустилась в пляс вместе с коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей приписывают роман. Тот держал в руках микрофон, в который они вместе периодически еще и пели. К слову, неподалеку от парочки вытанцовывал Николай Басков.

На одной из фан-страниц Лорак в Инстаграм появились кадры розыгрыша, жертвой которого стала певица. Событие происходило во время банкета на праздновании дня рождения гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова.

К сидящим за столиком и ни о чем не подозревающим Лорак и ее близкому другу, певцу Сергею Лазареву подошел мужчина в желтой экипировке одной из служб доставок - мол, принест им доставку еды. "Опозоренная" Каролина тут же стала оправдываться: "Я ничего не заказывала! Вы, наверно, что-то перепутали. Можно охрана выведет этого человека?"

После чего парень в желтом признался, что это розыгрыш и певицу снимают на скрытую камеру. Лорак рассмеялась и поблагодарила за шутку, а вот Лазараев опешил от такого поворота событий.

