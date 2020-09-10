Известная украинская певица Ани Лорак получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала MODA topical

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу одного из фан-клубов исполнительницы в Instagram.

"@anilorak получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала @modatopical . 😍😘Поздравляю! 😍😉 Самая стильая наша звездочка! 😍 Икона стиля!", – сказано в сообщении группы.

На видео Ани Лорак в стильном брючном белом костюме поднимается на сцену, где ей вручают заслуженную награду. Поклонники обратили внимание на высокие каблуки исполнительницы, из-за которых Каролине приходится передвигаться по сцене очень осторожно.

Некоторые недоумевают таким выбором, другие оправдывают звезду тем, что подобная высота каблука была выбрана певицей с тем, чтобы казаться выше.

"Зачем одевать такие каблуки, чтобы еле передвигаться самостоятельно? чтобы быть выше, это же логично Она если и рубище наденет все равно будет привлекательной...здесь секрет в том, как она себя подаёт.....👍😍😍😍🔥❤️ 😍😍😍💗🔥🌷👍 В штанах,как дура😗 @serkurdenkov зачем же женщину так грубо обижать! Хотя, я согласна, что для этой премии, безусловно, нужно было бы платье одеть! Ей очень идут платья и у неё их, наверное, тысячи😍", – пишут фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ani Lorak_is my_life❤ (@anilorak_is_my_life) 8 Сен 2020 в 9:27 PDT

Politeka писала, что Ани Лорак блеснула в эффектном наряде на светском мероприятии и получила престижную премию. Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Moda Topical Style Awards 2020.

На церемонии, которая проходила в банкетном зале "Триумф", присутствовали Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, DAVA, супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и другие.

Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику. Она появилась в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.

Ани Лорак неприятно удивила переменами во внешности. На своей странице в Инстаграм певица похвасталась получением премии «Самая стильная певица» от журнала Moda Topical Style Awards 2020. Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет классику. Она появилась на вечеринке, где вручали награды, в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.

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