Известная украинская певица Ани Лорак получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала MODA topical
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу одного из фан-клубов исполнительницы в Instagram.
"@anilorak получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала @modatopical . 😍😘Поздравляю! 😍😉 Самая стильая наша звездочка! 😍 Икона стиля!", – сказано в сообщении группы.
На видео Ани Лорак в стильном брючном белом костюме поднимается на сцену, где ей вручают заслуженную награду. Поклонники обратили внимание на высокие каблуки исполнительницы, из-за которых Каролине приходится передвигаться по сцене очень осторожно.
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Некоторые недоумевают таким выбором, другие оправдывают звезду тем, что подобная высота каблука была выбрана певицей с тем, чтобы казаться выше.
"Зачем одевать такие каблуки, чтобы еле передвигаться самостоятельно? чтобы быть выше, это же логично Она если и рубище наденет все равно будет привлекательной...здесь секрет в том, как она себя подаёт.....👍😍😍😍🔥❤️ 😍😍😍💗🔥🌷👍 В штанах,как дура😗 @serkurdenkov зачем же женщину так грубо обижать! Хотя, я согласна, что для этой премии, безусловно, нужно было бы платье одеть! Ей очень идут платья и у неё их, наверное, тысячи😍", – пишут фанаты.
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Politeka писала, что Ани Лорак блеснула в эффектном наряде на светском мероприятии и получила престижную премию. Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Moda Topical Style Awards 2020.
На церемонии, которая проходила в банкетном зале "Триумф", присутствовали Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, DAVA, супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и другие.
Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику. Она появилась в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.
Ани Лорак неприятно удивила переменами во внешности. На своей странице в Инстаграм певица похвасталась получением премии «Самая стильная певица» от журнала Moda Topical Style Awards 2020. Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет классику. Она появилась на вечеринке, где вручали награды, в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.
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