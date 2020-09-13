Знаменитая артиска Ани Лорак впервые за долгое время устроила концерт

После того, как Каролина отдохнула за границей вместе с дочерью, она приступила к работе и начала приводить себя в порядок после затяжного отдыха. Как оказалось, впервые за долгое время из-за карантина, артистка даст концерт.

Специально по этому поводу звезда опубликовала в разделе Стори в Инстаграм небольшой ролик, который сняла для фанатов. Позируя перед зеркалом, загорелая певица устроила небольшую распевку. Также Лорак показала наряд, в котором намерена удивлять концертной программой.

Как и всегда,она использовала классическое платье с блестками. Однако больше всего внимание привлекает мимика знаменитости, которая выглядит несколько неестественно, что видно на представленных кадрах.

После уколов красоты, фанаты, к слову, массово отмечают, что артистка перестаралась и теперь ее лицо выглядит не естественно, называя это явным перебором. При этом также заметно, что Лорак увеличила губы и регулярно посещает косметолога, чтобы "освежиться".

Ранее сообщалось, что Ани Лорак позировала, загадочно улыбаясь, сидя на заднем сидении автомобиля. Красотка на кадрах игриво поворачивала голову.

На Ани Лорак черный стильный наряд: поверх блузки - пиджак, на голове - черная кепка, довершает образ золотая цепочка.

"Такая милая и нежная @anilorak 😍. Доброй ночи! 😘", "Вау, как хороша", – подписали видео в фан-группе, где было обнародовано видео.

Также мы писали, что певица получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала MODA topical.

"@anilorak получила победу в номинации «Самая стильная певица» по мнению журнала @modatopical . 😍😘Поздравляю! 😍😉 Самая стильая наша звездочка! 😍 Икона стиля!", – сказано в сообщении группы.

На видео она в стильном брючном белом костюме поднимается на сцену, где ей вручают заслуженную награду. Поклонники обратили внимание на высокие каблуки исполнительницы, из-за которых Каролине приходится передвигаться по сцене очень осторожно.

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