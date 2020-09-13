Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, засветился в окружении нескольких красоток на праздники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С красавицами Ани Лорак и Полиной Гагариной», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Лазарев позирует, сидя в окружении звездных красоток. Также в сети появилось видео, на котором ему дает микрофон другой российский певец – Николай Басков.

Уточним, что звезды находились на дне рождении известного российского медиаменеджера Армана Давлетьярова.

«Я в шоке. Неужели все вместе. Этот день настал», «Тут Леры не хватает. И был бы султан и три жены...как в песне из «операции ы», «о май гад», «ущипните меня кто-нибудь», «без лишних слов», - пишут пользователи сети.

До этого мы писали, что российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото.

Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм.

Лазарев в одних шортах сидит на кровати и фотографирует себя в зеркале.

Такое фото просто свело с ума фолловеров артиста.

Напомним, муж Регины Тодоренко Влад Топалов сверкнул обнаженным торсом и превзошел «любовника» Ани Лорак Сергея Лазарева: «Ну прям Тарзан».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.

Также Politeka писала, что «любовник» Лорак Сергей Лазарев в образе денди показал, чем покорил звезду: «Это вообще законно?».