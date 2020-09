Відома українська співачка Ані Лорак приміряла нову сукню і похвалилася цим перед фанатами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці.

"💃 🏼Маленьке чорне плаття завжди має бути в гардеробі на всі випадки ! ✨Як настрій? 🍁Ви любите осінь?"–- написала зірка.

На знімку знаменитість в чорній обтягуючій шкіряній сукні, яка щільно обтягнула чуттєві вигини апетитного тіла Кароліни, вигідно підкресливши її високі груди і спокусливі стегна.

Фанати захоплено сприйняли новий образ співачки, поставивши за 40 хвилин більше 25 тисяч лайків і викупавши Кароліну в компліментах і захопленнях.

"Красива Кароліна 😙 🔥 🔥плаття" шкіряне?? Чудово виглядаєте😊 як завжди прекрасна!Щастя Вам!Сукня 🔝ви чудова❤️ настрій 🔝, і Вам бажаю найкращого настрою ❤ ️ красуня😍❤️😘 Вам так йде ця сукня Кароліночка❤️😘 💋 Ви прекрасні!😘💋 Most beautiful and great singer ever...love you Ani💙 💜 💙 💜 ❤ ️ (you Gatta so much fan from Persia) 👑 👑 👑 сукня вогонь! Боже мій! Ну ви завжди зі смаком підбираєте образ. Лялечка 👍 🌸 🌸 🌸 😘 фігура супер, захоплююся вами! І красива і талановита ! Любові і щастя вам 💖 🔥 🔥 🔥 🔥 канфетка!) 🔥 👍 ", – написали вони.

Politeka писала, що співачка Ані Лорак запалила на вечірці в оточенні відомих в шоубізі чоловіків. Кадри зі святкування дня народження гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова злили в мережу. Ролики з'явилися на фан-сторінці Лорак в Instagram.

На одних кадрах Кароліна розслабилася і пустилася в танок разом з колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують роман. Той тримав у руках мікрофон, в який вони разом періодично ще й співали. До слова, неподалік від парочки витанцьовував Микола Басков.

На одній з фан-сторінок Лорак в Instagram з'явилися кадри розіграшу, жертвою якого стала співачка. Подія відбувалася під час банкету на святкуванні дня народження гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова.

До тих, хто сидить за столиком і ні про що не підозрює Лорак і її близького друга, співакові Сергію Лазарєву підійшов чоловік в жовтій екіпіровці однієї зі служб доставок - мовляв, принести їм доставку їжі. "Зганьблена" Кароліна тут же стала виправдовуватися: "я нічого не замовляла! Ви, напевно, щось переплутали. Чи можна Охорона виведе цю людину?"

Після чого хлопець у жовтому зізнався, що це розіграш і співачку знімають на приховану камеру. Лорак розсміялася і подякувала за жарт, а ось Лазараєв сторопів від такого повороту подій.

Ані Лорак не поділила "коханця" Лазарєва із зірковою подругою, несподіване фото: "цей день настав».

Засмагла Лорак спантеличила припухлим обличчям перед концертом: "з уколами перебір".

Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?".