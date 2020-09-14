Влад Яма поділився яскравими кадрами сімейного відпочинку на пляжі

Відомий український хореограф показав, як проводить час у компанії найближчих людей. Кадрами відпочинку він поділився у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Артист зі своєю дружиною Лілією, сином і батькам вирішив провести останні теплі деньки на морі.

"10 годин на авто - і три покоління Ям продовжили собі літо! Разом і в любові! Скупалися, подивилися шоу дельфінів, йдемо смажити рибку...",- написав Яма у своєму новому пості.

Він опублікував фото, на якому вся сім'я позує на пляжі зі щасливими посмішками на обличчях. Танцюрист також опублікував коротке відео, на якому видно, як морські хвилі б'ються об берег.

Шанувальники артиста активно коментують його публікацію.

"Лілія дуже з мамою схожі", "дуже красива сім'я", "теплої погоди, ласкавого моря і відмінного настрою! Час з сім'єю безцінний, Насолодіться ним сповна!", "Водичка не холодна?", "Хлопці, гарного відпочинку такій приголомшливій родині!", "А синуля на діда схожий?", "Такі класнючі", "Лео дуже схожий на дідуся", "Малий вилитий дідусь!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Яма в шлюбі зі своєю дружиною майже 6 років і судячи з нової публікації, їх почуття з роками лише міцніють, що говорить про те, що Справжня любов існує.

Цього разу танцюрист знімав на телефон. Він був одягнений в піджак, а його дружина пригорнула до нього в костюмі Єви. Щоб не засвітити зайве, хореограф виставив руку вперед, тим самим як би прикриваючи оголене тіло Лілії.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" поділився кадрами пристрасті з красунею-дружиною без одягу.

Як повідомляла Politeka, застиглий в повітрі Влад Яма показав, що любить робити наодинці.

Також Politeka писала, що суворий Влад Яма налякав видом без одягу, таким зірку мало хто бачить.