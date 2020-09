View this post on Instagram

Все добого утра. Сегодня в 20.10 обязательно посмотрите #ЗвёздыСошлись на #НТВ 🔔🔔🔔 Какие омолаживающие процедуры делают люди-человеки из телевизора и как мой любимка @shuramedvedev похудел на 32 кг😱 А вы увидели на этом видео сходство с Николаем Дроздовым? #блёданс #шура #секретыкрасоты #секретымолодости