Российская актриса и звезда "Маски Шоу" Эвелина Бледанс посветила прелестями рядом с певцов Шурой

Как сообщает Politeka.net, она показала видеозапись шалостей с знаменитым другом на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Эвелина и Шура вместе приняли участие в программе "Звезды сошлись", а в перерывах между съемками записали совместный ролик. Артисты тесно прижались друг к другу и спели дуэтом. Бледанс внезапно заметила, что ее похудевший на 30 килограммов товарищ теперь похож на Николая Дроздова, ведущего программы "В мире животных", чем сначала засмущала исполнителя.

Стоит обратить внимание на внешний вид актрисы, ведь для съемок она выбрала коричневое платье с очень откровенным декольте. Судя по кадрам, она еще и не надела бюстгальтер. Образ Эвелины довершило массивное ожерелье, блестящие серьги и браслеты на руках. Шура же нарядился в белую рубашку с ярким воротником и брошью в виде мухи.

Пользователи соцсети оценили неожиданный дуэт и высказались о выходках звезд в комментариях:

"Это точно любовь 💖💖💖💖🙌"; "Шура помолодел лет на 20 точно"; "Увидела сходство с двумя апельсинками. 😁 Цветопередача у меня что ли такая. 😂"; "Эвелина ты 🔥 огонь"; "Точно похож, чуть-чуть. Саша классный, а Эвелина прелесть, молодцы!😘😘😘👍👍👍"; "Прикольные какие😂😄👌".

Напомним, что Бледанс сверкнула пикантным декольте, заткнув за пояс Катю Осадчую: «Наслаждение для глаз»

А еще Politeka писала, что перепуганная Блёданс срочно обратилась к фанатам за советом: "Рассказывайте, мамочки...".

Также Politeka сообщала, что счастливая Бледанс в крохотном платье опасно задрала ноги: "Сердце екнуло в предвкушении...".