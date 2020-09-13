Російська актриса і зірка "Маски Шоу" Евеліна Бледанс посвітила принадами поруч зі співаків Шурою

Як повідомляє Politeka.net, вона показала відеозапис пустощів з знаменитим другом на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Евеліна і Шура разом взяли участь у програмі "Зірки зійшлися", а в перервах між зйомками записали спільний ролик. Артисти тісно притиснулися один до одного і заспівали дуетом. Бледанс раптово помітила, що її схудлий на 30 кілограмів товариш тепер схожий на Миколу Дроздова, ведучого програми "У світі тварин", чим спочатку збентежила виконавця.

Варто звернути увагу на зовнішній вигляд актриси, адже для зйомок вона вибрала коричневу сукню з дуже відвертим декольте. Судячи з кадрів, вона ще й не одягла бюстгальтер. Образ Евеліни довершило масивне намисто, блискучі сережки і браслети на руках. Шура ж вбрався в білу сорочку з яскравим коміром і брошкою у вигляді мухи.

Користувачі соцмережі оцінили несподіваний дует і висловилися про витівки зірок у коментарях:

"Це точно любов💖 💖 💖 💖 🙌"; "Шура помолодшав років на 20 точно"; " побачила схожість з двома Апельсинками. 😁 Передача кольору у мене чи що така. 😂 "; "Евеліна Ти 🔥 вогонь"; " Точно схожий, трохи. Саша класний, а Евеліна принадність, молодці!😘 😘 😘 👍 👍 👍 "; "Прикольні які😂 😄 👌".

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