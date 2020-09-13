Російська актриса і зірка "Маски Шоу" Евеліна Бледанс посвітила принадами поруч зі співаків Шурою
Як повідомляє Politeka.net, вона показала відеозапис пустощів з знаменитим другом на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).
Евеліна і Шура разом взяли участь у програмі "Зірки зійшлися", а в перервах між зйомками записали спільний ролик. Артисти тісно притиснулися один до одного і заспівали дуетом. Бледанс раптово помітила, що її схудлий на 30 кілограмів товариш тепер схожий на Миколу Дроздова, ведучого програми "У світі тварин", чим спочатку збентежила виконавця.
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Варто звернути увагу на зовнішній вигляд актриси, адже для зйомок вона вибрала коричневу сукню з дуже відвертим декольте. Судячи з кадрів, вона ще й не одягла бюстгальтер. Образ Евеліни довершило масивне намисто, блискучі сережки і браслети на руках. Шура ж вбрався в білу сорочку з яскравим коміром і брошкою у вигляді мухи.
Користувачі соцмережі оцінили несподіваний дует і висловилися про витівки зірок у коментарях:
"Це точно любов💖 💖 💖 💖 🙌"; "Шура помолодшав років на 20 точно"; " побачила схожість з двома Апельсинками. 😁 Передача кольору у мене чи що така. 😂 "; "Евеліна Ти 🔥 вогонь"; " Точно схожий, трохи. Саша класний, а Евеліна принадність, молодці!😘 😘 😘 👍 👍 👍 "; "Прикольні які😂 😄 👌".
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