Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками своей проблемой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

"У Семена пол класса приболело после прививки манту. Вчера их было четверо, сегодня и Сему оставила дома с легким недомоганием. Вот сейчас дилема - делать ли прививку от гриппа и коронавируса. Рассказывайте, мамочки, какие у вас мысли? Мы делаем прививки выборочно. Манту вроде всегда переносили хорошо, а тут такая ослабленность организма получилась", – написала звезда.

Поклонники не оставили знаменитость наедине с ее проблемой и начали давать ей всяческие советы.

"Лично я против всех прививок/ Нельзя делать прививки от гриппа и короновируса ни в коем случае. ☝☝☝☝☝☝ Любая прививка это нагрузка на иммунитет. Как реагирует иммунитет никто не знает. Я против прививок, кроме столбняка, если ребёнок на даче возится в земле. От гриппа прививки делать не будем никогда,как и от короновируса. Сколько знакомых делали большинство после них очень сильно болели с антибиотиками и осложнениями. В детстве делали акдс ослабленную. Но после них два раза до пневмонии доходило, иммунитет падал, больше не делаем. Манту тоже не делали с 4 лет. Сейчас сыну 12. В первый раз слышу,что у деток такие осложнения на манту, она всегда считалась лёгкой. Но даже при этом мы эту пробу не делали. Сейчас повторим если только столбняк по графику и всё. Ничего хорошего со здоровьем нам эти прививки не дали...Манту это не прививка От гриппа лучше сделать. Пока работала в саду- очень спасало:в группе по 30 человек было, и порой работала на 2! И это спасало от тяжелых форм вирусных заболеваний. Все зависит от вашего иммунитета! А он у всех разный!😊 главное- делайте так, как вы считаете нужным!👑👑👑💖💖💖 Эвелина вы же мудрая и настоящая среди этих бесов!вы же понимаете что не стоит делать эту прививку!пожалуйста оставайтесь всегда такой настоящей🙏мы же любим вам именно за эти качества. Я вот вообще против прививок. Еще в классе 8 я уже сама подписывала эти документы на отказ прививок. И знаете болеть я стала на много реже👍", – написали они.

Politeka сообщала, что Эвелина Бледанс пожаловалась на отношение к ней украинских коллег. Свой комментарий она дала в интервью Youtube-каналу "Я так думаю" в 2015 году.

"Конечно же, влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из «Маски-шоу», которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — "москалька". Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь", - отметила актриса.

Кроме того, она считает, что трудно их переубедить в обратном.

"К сожалению, пока приходиться принимать все так, как есть. Потому что убедить друг друга в обратном, что мы не враждуем и готовы вместе работать, сниматься и делать проекты — трудно", — заявила она.

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