Украинская певица Настя Каменских поделилась очень личным видео с Потапом

Как передает Politeka.net, у себя в сторис Настя опубликовала трогательное видео случайной встречи с супругом. Позже, на фан-страничках видео появилось целиком.

«Настя Каменских и Потап показали нежные поцелуи на камеру — наконец-то пересеклись днем», - подписали видео авторы канала.

На кадрах, которые облетели сеть, Потап нежно целовал свою жену, обнимал ее и жмакал. Настя, в свою очередь, искрилась от счастья и записывала трогательный момент на камеру.

«А вот как на работе пересечься с любимым мужем. Наконец-то. Потому что днем не можешь увидеться. Вообще. Ну вот вообще!», - заявила вдохновленная Настя на камеру, пока Потап ее целовал.

Потап в свою очередь стал петь: «Это мой денек! А это моя девочка!». После страстных поцелуев парочка пожелала друг другу хорошего дня и разошлась.

Как известно, Настя и Потап долгое время скрывали свои отношения от публики и лишь перед свадьбой раскрыли свой секрет. Они поженились в 2019 году, но в планах пары еще не раз сыграть свадьбу, поскольку они не насытились теми эмоциями. Теперь артисты не скрывают истинных чувств и делятся ними на публике.

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