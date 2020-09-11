Украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с Потапом
Подробностями артистка поделилась в Youtube-шоу “2POdcast”.
Каменских призналась, что не котролирует своего мужа и не проверяет его телефон. Она считает єто совершенно лишним.
"Я берегу себя. Я себя люблю. Мне этого не надо. Зачем мне лишние проблемы? Это не правильно. Если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку, я это почувствую, мне это не понравиться, я отпущу на все четыре стороны", - резко высказалась певица.
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В свою очередь Потап рассказал, то сама Настя очень откровенна и всегда прямо говорит правду.
"Она всегда скажет правду в глаза. Никогда ничего не будет делать за спиной. Это больно. Это жестко. Но это честно", - охарактеризовал жену артист.
Каменских уверенна, что прежде всего нужно научиться любить и уважать себя, тогда пропадут все сомнения и недоверие любимому человеку.
"Это как полезть в чужой карман. Это унижение какое-то. Ты настолько не доверяешь человеку, которого ты любишь. Если его энергия уходит в другую сторону, ты можешь почувствовать это без сообщений и всего остального", - считает артистка.
Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.