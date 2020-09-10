Украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала о семейно жизни с Потапом

Подробностями артистка поделилась в Youtube-шоу “2POdcast”. В частности она призналась, что не ревнует своего мужа и не проверяет в его телефоне сообщения и звонки.

Каменских рассказала, что в начале отношений Потап всегда переворачивал телефон экраном вниз и ставил пароль. Но Настя дала понять, что не полезет в телефон, и эта привычка пропала.

«Я объясню почему. Я берегу себя. Зачем мне эти проблемы? Мне не надо это видеть. Это твое личное пространство. Я не люблю такое, это неправильно. Я не буду просить телефон. Это как лезть в чужой карман, это же унизительно. Как ты можешь не доверять человеку, которого любишь? Если его энергия уходит в другую сторону, это можно почувствовать без сообщений, - сказала певица.

Каменских добавила, что может спокойно обсуждать с мужем фигуры других девушек. Более того, она даже не стала устраивать супругу скандал, когда он вернулся домой с помадой на теле. Певица уверяет, что тогда даже порадовалась, ведь значит, ее избранник – популярный мужчина.

«У него куча девочек в Instagram, полный набор. И я это знаю. Но лучше же телки, чем пацаны», - говорит артистка.

Настя рассказала, что иногда с Потапом они устраивают «здоровый месяц» и не употребляют алкоголь или кофе. По словам Каменских, это помогает становиться лучше и расти вместе. Но перед такими месяцами ее супруг “сдается в алкогольный плен друзьям”. И к этому певица также относится спокойно и с пониманием.

«Я не обижаюсь, когда он выпивший. Наоборот открою бутылку пива, накормлю, обниму и поцелую. После мальчишника Леша пришел очень пьяный. А я была дома с мамой. Так я ему налила 50 грамм, а мама супчик приготовила», - поделилась певица.

Каменских призналась, что сама никогда сильно не напивалась. Она уверяет, что всегда все помнит и в состоянии дойти домой. По словам артистки, она может отдыхать абсолютно без алкоголя.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

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