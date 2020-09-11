Українська співачка Настя Каменських поділилася дуже особистим відео з Потапом

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс Настя опублікувала зворушливе відео випадкової зустрічі з чоловіком. Пізніше, на фан-сторінках відео з'явилося повністю.

"Настя Каменських і Потап показали ніжні поцілунки на камеру — нарешті перетнулися вдень»,-підписали відео автори каналу.

На кадрах, які облетіли мережу, Потап ніжно цілував свою дружину, обіймав її і жмакав. Настя, в свою чергу, іскрилася від щастя і записувала зворушливий момент на камеру.

«А ось як на роботі перетнутися з коханим чоловіком. Нарешті. Бо вдень не можеш побачитися. Взагалі. Ну ось взагалі!» ,- заявила натхненна Настя на камеру, поки Потап її цілував.

Потап у свою чергу став співати: "Це мій день! А це моя дівчинка!». Після пристрасних поцілунків парочка побажала один одному гарного дня і розійшлася.

Як відомо, Настя і Потап довгий час приховували свої стосунки від публіки і лише перед весіллям розкрили свій секрет. Вони одружилися в 2019 році, але в планах пари ще не раз зіграти весілля, оскільки вони не наситилися тими емоціями. Тепер артисти не приховують справжніх почуттів і діляться ними на публіці.

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