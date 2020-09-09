Потап и Настя Каменских устроили танцевальный баттл на своей кухне, продемонстрировав каждый свои таланты

Забавное видео появилось на странице Насти в Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, муж популярной украинской певицы решил принять участие в челлендже и станцевал под ее новую песню. На кадрах можно увидеть, как он зажигательно двигается под музыку на той же кухне, на которой танцевала Каменских в оригинальном видео. Рядом для сравнения показано и видео с самой Настей.

Потап явно очень старается и изо всех сил двигает руками, ногами и бедрами. Его движения не оставили равнодушной Настю.

«Кто же знал, что Потап такой крутой танцор? 100/100», - подписала видео певица.

Ее поклонники также не остались в стороне.

«Невероятно красивая пара», «Восхищаюсь фигуркой Насти Каменских», «Блин, а ему идут танцы», «У Потапа женственнее получается», «На одной волне! Крутые», «Настя, прости но у Потапа сексуальней», «Сразу видно семья», «Танці з зірками ждут», «Мне кажется, или Потап двигается лучше?», «Странно, но у Потапа лучше получается двигать попой)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских похвалилась новым нарядом.

На звезде – раздельный купальник, который замечательно видно сквозь платье-сетку. Руки Настя положила чуть выше бедер, у звезды – роскошные распущенные волосы и томная улыбка.

"Первая половина сентября чувствуется как продолжение лета. Согласны?", – подписала фото певица.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.