Вы говорите дружбы между мужчиной и женщиной не существует ?!😁 Ещё как!!!! Мой карасивый , смешной , добрый и очень талантливый друг! Я хочу тебя поздравить с Твоим Днём!! Жаль, что не смогу тебя обнять сегодня, но я с Вами❤️ Обожаю Вашу семью! Желаю лишь всего самого наилучшего! Свети! Кайфуй! будь здоров и Вдохновлён на новые победы! и мы обязательно ещё споём 😉😍 Love🤘❤️ @arthurpirozhkov #happybirthday