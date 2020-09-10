Популярная украинская певица Светлана Лобода устроила пикантные танцы в самолете

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором соблазнительно танцевала под модный трек. Рядом с артисткой сидел Александр Ревва, известный как Артур Пирожков. Он периодически попадал в кадр и подыгрывал певице. Стоит отметить, что Лобода была одета в тесный топ, который обтянул ее прелести. Видно было, что красотка кайфовала от музыки, сверкнув формами перед знаменитыми красавцами.

«Вы говорите дружбы между мужчиной и женщиной не существует?! Ещё как! Мой карасивый, смешной, добрый и очень талантливый друг! Я хочу тебя поздравить с Твоим Днём!! Жаль, что не смогу тебя обнять сегодня, но я с Вами. Обожаю Вашу семью!», - написала Светлана, отправив Александру Ревве наилучшие пожелания.

За два часа видео посмотрели почти 300 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов и пожеланий. Не обошлось и без критики.

«Я тоже так хочу тусить», «Как всегда прекрасна», «Ты шикарна», «Получился бы офигительный дуэт», «Три котика», «Идеальное поздравление», «Интересно что думает Тиль, когда вас смотрит», - пишут пользователи сети.

Напомним, что знойная Лобода покрасовалась идеальными формами в прозрачной сетке: «Тропикана-женщина».

А еще Politeka писала, что страстная Лобода в одном боди пустилась во все тяжкие: «Что еще нужно для счастья…».

Также Politeka сообщала, что Лобода со своими девочками устроила «взрослое» шоу, сеть кипит: видео не для слабаков.