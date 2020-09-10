Популярна українська співачка Світлана Лобода влаштувала пікантні танці в літаку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала відео, на якому спокусливо танцювала під модний трек. Поруч з артисткою сидів Олександр Ревва, відомий як Артур Пирожков. Він періодично потрапляв в кадр і підігравав співачці. Варто відзначити, що Лобода була одягнена в тісний топ, який обтягнув її принади. Видно було, що красуня кайфувала від музики, блиснувши формами перед знаменитими красенями.

"Ви говорите дружби між чоловіком і жінкою не існує?! Ще як! Мій карасивий, смішний, добрий і дуже талановитий друг! Я хочу тебе привітати з твоїм Днем!! Шкода, що не зможу тебе обійняти сьогодні, але я з Вами. Обожнюю Вашу сім'ю!» ,- написала Світлана, відправивши Олександру Ревві найкращі побажання.

За дві години відео подивилися майже 300 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів і побажань. Не обійшлося і без критики.

"Я теж так хочу тусити", «як завжди прекрасна», «ти шикарна», «вийшов би офігітельний дует», «Три котика», «ідеальне привітання», "цікаво що думає Тіль, коли вас дивиться", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що спекотна Лобода покрасувалася ідеальними формами в прозорій сітці:"Тропікана-жінка".

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