Знаменитость показала все, что может

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила поклонников, показав настоящую красоту в гримерке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди сьемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в распахнутом наряде и одном боди, эффектно демонстрируя свою фигуру во всей красе. При этом знаменитость показала на камеру, как распевается перед концертом.

«Моя любовь», «Все люди, как люди, а Вы – суперзвезда», «огнище», «красотка», «хорошенькая», «Светлана.....какая ты талантливая!!!Восхищаюсь Вами и вашим творчеством», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘‍♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.

Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".