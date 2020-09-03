Светлана Лобода в роскошном наряде в сеточку показала, как провела последний вечер лета

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото, сделанным уже поздно вечером под открытым небом, Лобода позирует на выложенной камнем дорожке в весьма смелом образе. На ней черное платье до самого пола в крупную просвечивающуюся сеточку. Под ним угадывается боди или купальник. Волосы певица слегка зачесала назад, а свой образ дополнила золотыми украшениями и легким макияжем.

«Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей. Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненой эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять ВАС», - подписала кадр звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Лободуся вы всегда радуете меня и своих верных поклонников», «Вы...Светлана...перевернули себя на 360 градусов...Я не помню таких преображений на нашей эстраде...так держать», «Женская красота неописуема!», «Прямо русалочка! Счастливая и красивая!!», «тропикана-женщина», «Шикарная!», «Емае какая чика», - пишут преданные фанаты знаменитости.

Отметилась в комментариях и певица Лолита Милявская.

«Самая красивая», - восторженно написала она под фото Лободы.

Напомним, соблазнительная сестра Лободы показала себя на пляже рядом с красавчиком: "За него стоит бороться".

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