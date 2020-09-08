Российский исполнитель Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию у себя на концерте

Как передает Politeka.net, артист давал концерт в Анапе, где его поклонники засняли весьма пикантный момент. Во время исполнения песни «Я за тебя умру» Киркоров пригласил на сцену одну из фанаток. Женщина забралась на сцену и сразу же задрала свое платье, засветив белые кружевные трусы. Этого женщине показалось мало, и она стала ходить за поп-королем по сцене, задирая платье все выше и выше.

Стоит отметить, что сам Киркоров сначала подыграл странной фанатке, но та не унималась, в результате чего концерт буквально оказался под угрозой срыва. Добавим, что видео с коцерта появилось на одной из фан-страничек Киркорова в Инстаграм. Сам концерт состоялся в 2017 году.

«Где ты, наше южное #лето2020 с Филиппом Киркоровым?», - подписали пост авторы фан-страницы.

Поклонники бурно отреагировали на ролик, оставив под постом массу комментариев.

«Жесть. Тот момент когда бабы – дуры», «любовь сводит с ума», «одела по ходу все новое нижнее белье для такого случая», «Капец! Эта женщина в адеквате вообще? Боже мой! Киркорову даже стало не по себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что резко похудевший Киркоров ошеломил новой внешностью на отдыхе: «Несмотря на свой возраст...».

А еще Politeka писала, что бесшабашные дети Киркорова бросили вызов звездному отцу, видео: «Как быстро выросли!».

Также Politeka сообщала, что отощавший Киркоров взбудоражил внешностью после отпуска: "Начинается старческий возраст, когда...".