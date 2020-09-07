Филипп Киркоров похвастался талантами своих подросших детей

Знаменитый российский певец поделился новым видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На видео дети Киркорова – Мартин и Алла-Виктория демонстрируют свои знания английского языка. На кадрах можно увидеть, как они бегают наперегонки с папой, бросив ему вызов, развлекаются на свежем воздухе и рассказывают о своих игрушках. При этом разговаривают дети только на английском. Отметим, что на видео дети выглядят заметно подросшими.

В подписи к видео Киркоров рассказал, что с началом учебного года занялся подбором частных учителей для своих отпрысков. Он поделился их опытом работы с одним таким учителем.

«Всего месяц занятий летом, а результаты впечатляют. И для меня это самое главное! В Греции практиковали с успехом!», - рассказал певец.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Филипп, ты молодец! Помимо того, что ты безумно талантлив, жутко красив, ты ещё и замечательный отец! Ребята у тебя просто чудесные! Счастья твоей семье!», «Да действительно, дети в хороших руках. Папа делает все хорошее для своих детей», «Чудесный отец получился из Филиппа! Полагаю, что он очень любит свою доченьку», «Как быстро выросли ваши дети, какие молодцы», «Когда видишь, как бежит Филипп, невольно думаешь, что он - вечный большой ребёнок», «Папины умнички и красатулечки счастья и здоровья», - пишут люди.

Напомним, Киркоров вытащил детей на красную дорожку и нарвался на критику: «Надо как Галкин…».

Как сообщала Politeka, резко похудевший Киркоров ошеломил новой внешностью на отдыхе: «Несмотря на свой возраст...».

Также Politeka писала, что отощавший Киркоров взбудоражил внешностью после отпуска.