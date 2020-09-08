Російський виконавець Філіп Кіркоров потрапив у незручну ситуацію у себе на концерті

Як передає Politeka.net, артист давав концерт в Анапі, де його шанувальники зняли вельми пікантний момент. Під час виконання пісні «Я За тебе помру» Кіркоров запросив на сцену одну з фанаток. Жінка забралася на сцену і відразу ж задерла свою сукню, засвітивши білі мереживні труси. Цього жінці здалося мало, і вона стала ходити за поп-королем по сцені, задираючи плаття все вище і вище.

Варто відзначити, що сам Кіркоров спочатку підіграв дивній фанатці, але та не вгамовувалася, в результаті чого концерт буквально опинився під загрозою зриву. Додамо, що відео з коцерта з'явилося на одній з фан-сторінок Кіркорова в Instagram. Сам концерт відбувся в 2017 році.

"Де ти, наше південне #літо2020 з Філіпом Кіркоровим?",- підписали пост автори фан-сторінки.

Шанувальники бурхливо відреагували на ролик, залишивши під постом масу коментарів.

«Жесть. Той момент коли баби-дурепи", "любов зводить з розуму", "одягла по ходу всю нову нижню білизну для такого випадку", "капець! Ця жінка в адекваті взагалі? Боже мій! Кіркорову навіть стало не по собі", - пишуть користувачі мережі.

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