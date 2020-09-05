Популярный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поразил ярким нарядом из Челябинска

Как сообщает Politeka.net, музыкант показал в микроблоге "Инстаграм" фото, сделанное в лифте. Несмотря на то, что Филиппу Киркорову уже за 50, он продолжает следить за модой и подбирает себе стильную одежду. На этот раз поп-король выбрал кожанную куртку с шипами, желтую футболку с красочным рисунком, черные штаны с узорами, белые кросовки и черную кепку с желтым козырьком. Все вместе это смотрится очень гармонично.

"Лифтолук Autumn’2020 #Фэшнмотиватор в Челябинске!📍", - подписал селфи Киркоров.

Большинство комментаторов позитивно оценили внешний вид знаменитости и оставили ему много приятных отзывов:

"Красота! 😍👍 На стиле! 👑🔥🔥🔥"; "Ты прямо как клоун в цирке"; "Красавчик❤️😻"; "Лучший❤️ удачного выступления💕"; "Филипп! Ярко, Модно, Молодёжно 🔝✌️Вам идёт такой стиль❤️❤️❤️"; "Худышка 💖"; "Мотиватор - это точно! Глядя на Вас, стыдно выйти из дома в чем-то обычном!"; "Блиин , просто лучший 🔥🔥🔥🔥 Киркоров будет жить вечно ❤️🙌"; "Молодец папашка 👏"; " Ах, какой мужчина!!!"; "Ножки худюсенькие надо скрывать все-таки возраст, нужно одеваться подобающе"; "В отличной форме!🤩👏"; "В кого он превращается? Наверное начинается старческий возвраст,когда хочешь выглядеть вечно молодым".

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

Как сообщала Politeka, сияющий Киркоров зацеловал известную актрису, которая глумится над Бузовой: "Обожаю!".

Также Politeka писала, что кучерявый Киркоров напомнил о себе задорными танцами с мулаткой: «Образ твой манит...».