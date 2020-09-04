Похудевший Филипп Киркоров похвастался своим счастьем и произвел фурор

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новые фото с отдыха.

В пестрых шортах и тенниске Филипп Киркоров любуется закатом.

«Так выглядит счастливый человек в естественной среде обитания, 36’С. С пятницей!☀️», - подписал он фото.

В Сети восхищаются видом любимого артиста. В частности фолловеры отметили, что он выглядит заметно похудевшим и очень романтичным на этих фото.

«Романтик, одинокий волк!)», «Какой вы яркий, солнечный ❤️ Самый самый 😍», «Очень романтичное фото!», «Какой стройный мужчина) худышка», «Как же вы круто выглядите!», «Умничка! Не смотря ни на каких баб, которые доводят до нервного срыва!», «Огнище, ну реально», «Филип-брутал!!!», "Несмотря на свой возраст, красивый", - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Киркоров полетал на воздушном шаре.

«На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!», - рассказал певец.

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

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