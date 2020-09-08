Відома балерина Анастасія Волочкова продемонструвала, чим вирішила займатися по поверненню з відпустки

Повернувшись з Туреччини, балерина почала відновлювати фігуру в спротзалі, а також заявила, що має намір здивувати користувачів мережі своєю новою роботою.

Як з'ясувалося, Волочкова вирішила відвідати державне училище циркового та естрадного мистецтва ім. М. Н. Румянцева (Карандаша), зайнявши там своє місце показового тренера на деякий час і подавши приклад іншим.

Вже там Анастасія провела невелику творчу зустріч зі студентами, де поділилася своїм досвідом, а дітям вдалося виступити зі своїми номерами після довгої перерви, пов'язаної з карантином. Як і завжди, поведінка Анастасії була неоднозначною.

Намагаючись виглядати краще за інших, вона опинилася під цирковим стелею з розведеними ногами в повітряному шпагаті. Позмагавшись з молодими гімнастками, Волочкова знову відзначилася.

"Порепетирувати зі справжніми професіоналами - для мене завжди велика відповідальність.🐣 🙏 І повчитися у них невідомим для мене раніше прийомам. Так цікаво освоювати ази циркового мистецтва!🙏 🎭 🩰 Студенти циркового училища @gutsei.ru прийняли мене так тепло, що я відчула себе частиною їх творчої сім'ї.🙏 І адже це така довіра з їхнього боку!🙏 Ми подружилися.😊 І готуємо спільний проект!🩰 🎭 😉 » ,- написала Волочкова.

Раніше ми писали, що Волочкова вирішила «вбратися» в балахон і попітніти на камеру.

"Перші заняття після моря в моєму улюбленому балетному залі. Багато одягу я одягаю, щоб посилити потовиділення і швидше розігрітися», - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова встигла похвалитися, що на відпочинку нібито «з форми не виходила».

«Я з форми-то і не вийшла, тому що в Туреччині займалася. Але все одно входити в звичний ритм посилених занять і репетицій непросто. Але це справа кількох днів. Я люблю попрацювати над своїм тілом і помучити його навантаженням», - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадавши, закутана і спітніла Волочкова знову взялася за балетний верстат, відео мук.

Як повідомляла Politeka, очманіла Волочкова в міні-бікіні спантеличила безглуздою витівкою на відпочинку: і шпагат не потрібен.

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