Відома балерина Анастасія Волочкова продемонструвала, чим вирішила займатися по поверненню з відпустки 

Повернувшись з Туреччини, балерина почала відновлювати фігуру в спротзалі, а також заявила, що має намір здивувати користувачів мережі своєю новою роботою. 

Як з'ясувалося, Волочкова вирішила відвідати державне училище циркового та естрадного мистецтва ім. М. Н. Румянцева (Карандаша), зайнявши там своє місце показового тренера на деякий час і подавши приклад іншим. 

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Порепетировать с настоящими профессионалами-для меня всегда большая ответственность.🐣🙏 И поучиться у них неведомым для меня ранее приемам. Так интересно осваивать азы циркового искусства!🙏🎭🩰 Студенты Циркового Училища @gutsei.ru приняли меня так тепло, что я почувствовала себя частью их творческой семьи.🙏 И ведь это такое доверие с их стороны!🙏 Мы подружились.😊 И готовим совместный проект!🩰🎭😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #цирк

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Вже там Анастасія провела невелику творчу зустріч зі студентами, де поділилася своїм досвідом, а дітям вдалося виступити зі своїми номерами після довгої перерви, пов'язаної з карантином. Як і завжди, поведінка Анастасії була неоднозначною.

Намагаючись виглядати краще за інших, вона опинилася під цирковим стелею з розведеними ногами в повітряному шпагаті. Позмагавшись з молодими гімнастками, Волочкова знову відзначилася.

"Порепетирувати зі справжніми професіоналами - для мене завжди велика відповідальність.🐣 🙏 І повчитися у них невідомим для мене раніше прийомам. Так цікаво освоювати ази циркового мистецтва!🙏 🎭 🩰 Студенти циркового училища @gutsei.ru прийняли мене так тепло, що я відчула себе частиною їх творчої сім'ї.🙏 І адже це така довіра з їхнього боку!🙏 Ми подружилися.😊 І готуємо спільний проект!🩰 🎭 😉 » ,- написала Волочкова.

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Мой день сегодня прошёл очень ярко! В @gutsei.ru Государственном Цирковом Училище.😊🎭🦢🩰 Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми.😊 Это очень талантливые ребята! И педагогам я выразила восхищение!🙏 Спасибо всем за тёплый приём! И директору Михаилу за внимание. 😊 Невероятные светлые эмоции.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр

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Раніше ми писали, що Волочкова вирішила «вбратися» в балахон і попітніти на камеру.

"Перші заняття після моря в моєму улюбленому балетному залі. Багато одягу я одягаю, щоб посилити потовиділення і швидше розігрітися», - йдеться в повідомленні.

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Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале.🩰 Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться. Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate

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При цьому Волочкова встигла похвалитися, що на відпочинку нібито «з форми не виходила».

«Я з форми-то і не вийшла, тому що в Туреччині займалася. Але все одно входити в звичний ритм посилених занять і репетицій непросто. Але це справа кількох днів. Я люблю попрацювати над своїм тілом і помучити його навантаженням», - йдеться в тексті повідомлення.

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