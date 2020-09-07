Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач заинтриговал новым проектом

Артист поделился видео на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз), передает Politeka.net.

На новых кадрах Ткач стоит на съемочной площадке, явно готовясь к началу съемок. На нем строгий костюм и белая рубашка, верхние пуговицы которой юморист оставил расстегнутыми.

«Очень приятные такие ощущения», - пояснил юморист, указывая на раскрытый ворот рубашки.

Он уточнил, что застегнутые до предела пуговицы его «душат». Другие слова артиста на видео различить сложно, ведь он намеренно говорит очень неразборчиво.

Ткач также рассказал, что в ближайшее время украинцев ждет сюрприз.

«Совсем скоро стартует новый проект «Маскарад»))) Интрига бешенная))) Что-то мне кажется, это будет разрыв))) А вы как?», - подписал кадры Ткач.

Украинцы тут же принялись комментировать видео.

«Ткач, ты что уже стаканюру лупонул», «Очень интересно, но только........непонятно», «Юра, ты просто Бомба! Как не крути но ты самый лучший с Квартала!», «Вы, классный! Мне очень нравится смотреть с Вашим участием фильмы и шоу!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ткач удивил выходкой пятилетней дочери на пляже.

артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал дочь Лизу, "приготовившую" необычный "тортик" из песка, а вместо вишенки - дохлая медуза.

"Удивительная штука, это что?", - спросил отец у девочки, приближаясь с камерой и снимая "тортик" крупным планом.

"По законам физики, это торт... водяной", - оригинально ответила малышка.

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" взбесил пляжными развлечениями.

Как сообщала Politeka, покрасневший Ткач из «Квартал 95» похвастался красавицей-дочкой.

Также Politeka писала, что Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.