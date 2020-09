View this post on Instagram

Зовсім скоро стартує новий проект @maskarad_1plus1 ))) Інтрига бешенна ))) Щось мені здається, то буде розрив ))) А ви як? Чекаєте разом з нами? ))) @1plus1_ua #маскараднавколо #маскарад1плюс1 #мегашоу #маскарад #новешоу #розрив #юрійткач