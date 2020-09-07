Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач заинтриговал новым проектом
Артист поделился видео на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз), передает Politeka.net.
На новых кадрах Ткач стоит на съемочной площадке, явно готовясь к началу съемок. На нем строгий костюм и белая рубашка, верхние пуговицы которой юморист оставил расстегнутыми.
«Очень приятные такие ощущения», - пояснил юморист, указывая на раскрытый ворот рубашки.
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Он уточнил, что застегнутые до предела пуговицы его «душат». Другие слова артиста на видео различить сложно, ведь он намеренно говорит очень неразборчиво.
Ткач также рассказал, что в ближайшее время украинцев ждет сюрприз.
«Совсем скоро стартует новый проект «Маскарад»))) Интрига бешенная))) Что-то мне кажется, это будет разрыв))) А вы как?», - подписал кадры Ткач.
Украинцы тут же принялись комментировать видео.
«Ткач, ты что уже стаканюру лупонул», «Очень интересно, но только........непонятно», «Юра, ты просто Бомба! Как не крути но ты самый лучший с Квартала!», «Вы, классный! Мне очень нравится смотреть с Вашим участием фильмы и шоу!», - пишут люди.
До этого мы писали, что Ткач удивил выходкой пятилетней дочери на пляже.
артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал дочь Лизу, "приготовившую" необычный "тортик" из песка, а вместо вишенки - дохлая медуза.
"Удивительная штука, это что?", - спросил отец у девочки, приближаясь с камерой и снимая "тортик" крупным планом.
"По законам физики, это торт... водяной", - оригинально ответила малышка.
Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" взбесил пляжными развлечениями.
Как сообщала Politeka, покрасневший Ткач из «Квартал 95» похвастался красавицей-дочкой.
Также Politeka писала, что Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.