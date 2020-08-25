Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как проводит время с главными женщинами в своей жизни

Артист опубликовал трогательное семейное фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Ткач позирует со своей женой Викторией и маленькой дочкой Лизой. Родители наклонились к девочке, которая прикрывает глаза руками от яркого солнца. При этом все трое заметно жмурятся и смотрят в камеру с недоверчивыми выражениями лица. Лицо самого Ткача при этом выглядит красным, то ли от солнца, то ли от наплыва эмоций.

«Главное на отдыхе, не напрягаться», - подписал фото юморист.

Его подписчики тут же принялись оставлять под снимком свои комментарии.

«По-моему, мужчина справа подгорел!», «Не поймешь, на кого больше красотка похожа) мама с папой ооочень похожи, это значит, что семья будет ооочень счастливой!», «Боже ну какие же вы класнявые», «Боже у вас прям одинаковые лица», «Дочка у вас красавица», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ткач опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует рядом с супругой Викторией. Парочка предстала крупным планом - невозможно не заметить удивительного сходства между ними, более того, кажется, что они даже одинаково выпучили глаза.

Виктория ухватилась пальцами за подбородок мужа, будто бы "растягивая" его в улыбке, при этом сама также кривлялась на камеру.

Напомним, Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.

Как сообщала Politeka, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках: «Гнида, убери…».