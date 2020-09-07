Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач заінтригував новим проектом

Артист поділився відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз), передає Politeka.net.

На нових кадрах Ткач стоїть на знімальному майданчику, явно готуючись до початку зйомок. На ньому строгий костюм і біла сорочка, верхні гудзики якої гуморист залишив розстебнутими.

"Дуже приємні такі відчуття", - пояснив гуморист, вказуючи на розкритий комір сорочки.

Він уточнив, що застебнуті до межі гудзики його «душать». Інші слова артиста на відео розрізнити складно, адже він навмисно говорить дуже нерозбірливо.

Ткач також розповів, що найближчим часом українців чекає сюрприз.

«Зовсім скоро стартує новий проект «Маскарад»))) Інтрига скажена))) Чогось мене здається, це буде розрив))) А ви як?» ,- підписав кадри Ткач.

Українці тут же почали коментувати відео.

"Ткач, тебе що вже стаканюру лупонув", "Дуже цікаво, але тільки........незрозуміло", "Юра, ти просто Бомба! Як не крути але ти найкращий з кварталу!", "Ви, класний! Мені дуже подобається дивитися з вашою участю фільми і шоу!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Ткач здивував витівкою п'ятирічної дочки на пляжі.

артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показав дочку Лізу, "приготувала" незвичайний "тортик" з піску, а замість вишеньки - дохла медуза.

"Дивовижна штука, це що?",- запитав батько у дівчинки, наближаючись з камерою і знімаючи "тортик" крупним планом.

"За законами фізики, це торт... водяний", - оригінально відповіла Малятко.

Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95" розлютив пляжними розвагами.

Як повідомляла Politeka, почервонілий Ткач з "Квартал 95" похвалився красунею-донькою.

Також Politeka писала, що Ткач з виряченими очима з "Квартал 95" здивував схожістю з дружиною.