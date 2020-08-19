36-летний украинский артист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", порадовал поклонников свежим семейным фото

Как передает Politeka.net, комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует рядом с супругой Викторией. Парочка предстала крупным планом - невозможно не заметить удивительного сходства между ними, более того, кажется, что они даже одинаково выпучили глаза.

Виктория ухватилась пальцами за подбородок мужа, будто бы "растягивая" его в улыбке, при этом сама также кривлялась на камеру.

Поводом для этого милого кадра стало приятное событие в семействе Ткачей, о чем Юрий поспешил рассказать в подписи: "С Днем Рождения, мое солнышко))) Люблю тебя, Викусик)))".

Пользователи присоединились к поздравлениям, обсуждая пост в комментариях:

"Судячи по фото, вона заставила тебе це написати 😊😊😊. Зі святом, будьте здорові!!!"

"Милашки😍"

"Смешарики🔥"

"Милошарики😂"

"Господи... какая милота, особенно Юра с выпученными глазами😄"

"Вікусік, вітаємо🎉🎉🎉А Юрчик чи підхудав?🧐 А нє показалося🥳"

"Поздравляю ❤️ вы даже похожи ❤️🌹"

Ранее мы сообщали, Ткач позабавил кадром с "огнем" из ушей, при этом с серьезным выражением лица. Юморист вооружился необходимым "инвентарем", прицепив его к голове, и посмотрел в камеру.

«Не суйте петарды в уши», - подписал кадр "кварталовец".

"Юра, у тебя тааакие красивые уши...прям огонь!», «ничего себе...Юрчик, это кто тебе так уши оттащил», «Горящий человек», «Это очень полезный совет», «Дурной пример заразителен, вытащи», - отреагировали поклонники.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.