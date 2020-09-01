36-летний украинский юморист, звезда "Квартал 95", Юрий Ткач удивил выходкой пятилетней дочери на пляже

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал дочь Лизу, "приготовившую" необычный "тортик" из песка, а вместо вишенки - дохлая медуза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Удивительная штука, это что?", - спросил отец у девочки, приближаясь с камерой и снимая "тортик" крупным планом.

"По законоам физики, это торт... водяной", - оригинально ответила малышка.

"Новый закон физики))) Как вам? )))", - спросил у пользователей Юрий в подписи к кадрам.

Стоит отметить, многие накинулись на юмориста с претензией, мол, "зачем убили медузу". Правда, в комментариях выяснилось, что она уже и так была мертвой.

"Юрик, ты, как образцовый батя, должен этот торт попробовать!😃"

"Бедная медуза..." - "она дохлая на берегу лежала уже"

"😍❤️вы такие классные! Позитивные! Доця милашка, жена прелесть, Юра красавчик! Сплошное удовольствие , когда смотришь на вас!❤️"

"Медузу жалко)"

"Она проткнула медузу травой?? Добрая девочка😁"

"Торт ульот, ще і новий закон фізики👍❤️"

"Эта медузка никогда и подумать не смогла бы, что умрет так феерично 🤣"

"Зачем медузу убили? !!!"

"Медузу-то жалко... она хоть и без мозгов, но живая-то☝️" - "уже ж не живая на берегу то валялась"

Ранее мы сообщали, Ткач позабавил семейным фото, на котором предстал с женой Викторией и дочкой. Все трое очень похожи друг на друга, по мнению поклонников артиста. На снимке веселая семейка "скривила" лица из-за яркого солнца.

«Главное на отдыхе, не напрягаться», - подписал юморист.

«По-моему, мужчина справа подгорел!», «Не поймешь, на кого больше красотка похожа) мама с папой ооочень похожи, это значит, что семья будет ооочень счастливой!», «Боже ну какие же вы класнявые», «Боже у вас прям одинаковые лица», - отреагировали поклонники.

Напомним, Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках: «Гнида, убери…».