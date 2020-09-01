36-летний украинский юморист, звезда "Квартал 95", Юрий Ткач удивил выходкой пятилетней дочери на пляже
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал дочь Лизу, "приготовившую" необычный "тортик" из песка, а вместо вишенки - дохлая медуза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Удивительная штука, это что?", - спросил отец у девочки, приближаясь с камерой и снимая "тортик" крупным планом.
"По законоам физики, это торт... водяной", - оригинально ответила малышка.
"Новый закон физики))) Как вам? )))", - спросил у пользователей Юрий в подписи к кадрам.
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Стоит отметить, многие накинулись на юмориста с претензией, мол, "зачем убили медузу". Правда, в комментариях выяснилось, что она уже и так была мертвой.
"Юрик, ты, как образцовый батя, должен этот торт попробовать!😃"
"Бедная медуза..." - "она дохлая на берегу лежала уже"
"😍❤️вы такие классные! Позитивные! Доця милашка, жена прелесть, Юра красавчик! Сплошное удовольствие , когда смотришь на вас!❤️"
"Медузу жалко)"
"Она проткнула медузу травой?? Добрая девочка😁"
"Торт ульот, ще і новий закон фізики👍❤️"
"Эта медузка никогда и подумать не смогла бы, что умрет так феерично 🤣"
"Зачем медузу убили? !!!"
"Медузу-то жалко... она хоть и без мозгов, но живая-то☝️" - "уже ж не живая на берегу то валялась"
Ранее мы сообщали, Ткач позабавил семейным фото, на котором предстал с женой Викторией и дочкой. Все трое очень похожи друг на друга, по мнению поклонников артиста. На снимке веселая семейка "скривила" лица из-за яркого солнца.
«Главное на отдыхе, не напрягаться», - подписал юморист.
«По-моему, мужчина справа подгорел!», «Не поймешь, на кого больше красотка похожа) мама с папой ооочень похожи, это значит, что семья будет ооочень счастливой!», «Боже ну какие же вы класнявые», «Боже у вас прям одинаковые лица», - отреагировали поклонники.
Напомним, Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.
Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках: «Гнида, убери…».