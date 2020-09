View this post on Instagram

thank you for this amazing cut and colour @mrmartinz and @har_wien 💕 11 SEP #WURSTxLOUASRIL with @louasril produced by @edomjusik hair @mrmartinz at @har_wien makeup @sarah.bzoch styled by @jhpeg with custom made earrings WURST @hm Lou @kylehoofficial, necklace @kaufhausschiepek pic @markusmorianz for @sonymusic_at