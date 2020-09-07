Австрийский певец Томас Нойвирт, победивший на "Евровидении-2014" под пседонимом Кончита Вурст, порадовал красочным внешним видом

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстал в необычном образе: с короткими волосами, покрашенными в бледно-розовый цвет. Лицо исполнителя украсила розовая помада и яркий румянец на щеках, а резницы будто покрылись инеем. Можно заметить, что Томас надел теплую меховую шубу и слегка распахнул ее, сверкнув обнаженной волосатой грудью. Еще одной изюминкой стали крупные жемчужные серьги в ушах.

Нойвирт также выложил в микроблоге фото музыканта Лу Асриля, с которым снимался в одной фотосессии. Мужчина надел точно такие же серьги, но волосы выкрасил в нежно-голубой - под цвет своего пиджака. Шею артистка украсило яркое ожерелье, сделанное из камешков.

Пользователей социальной сети новый образ Кончиты Вурст привел в восторг, они просто засыпали комментарии приятными отзывами:

"Оба замечательные люди 💖💖💖"; "Невероятно хорошо 💥💙 Потрясающе 😘"; "Цвет - харизма"; "Мне очень нравится все в этом образе 💖🎆"; "Красивое и трогательное одновременно лицо, выражение невероятно привлекательное и впечатляющее 🦩💜 так люблю это"; "Красивая гармоничная игра красок. И да, идеальная стрижка"; "Законно ли быть таким красивым?"; "Среди всех твоих добродетелей и грехов твоя красота первая, Кончита! 😍 Непреодолимая и порабощающая сила".

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