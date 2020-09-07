Австрийский певец Томас Нойвирт, победивший на "Евровидении-2014" под пседонимом Кончита Вурст, порадовал красочным внешним видом

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстал в необычном образе: с короткими волосами, покрашенными в бледно-розовый цвет. Лицо исполнителя украсила розовая помада и яркий румянец на щеках, а резницы будто покрылись инеем. Можно заметить, что Томас надел теплую меховую шубу и слегка распахнул ее, сверкнув обнаженной волосатой грудью. Еще одной изюминкой стали крупные жемчужные серьги в ушах.

кончита вурст

Нойвирт также выложил в микроблоге фото музыканта Лу Асриля, с которым снимался в одной фотосессии. Мужчина надел точно такие же серьги, но волосы выкрасил в нежно-голубой - под цвет своего пиджака. Шею артистка украсило яркое ожерелье, сделанное из камешков.

View this post on Instagram

thank you for this amazing cut and colour @mrmartinz and @har_wien 💕 11 SEP #WURSTxLOUASRIL with @louasril produced by @edomjusik hair @mrmartinz at @har_wien makeup @sarah.bzoch styled by @jhpeg with custom made earrings WURST @hm Lou @kylehoofficial, necklace @kaufhausschiepek pic @markusmorianz for @sonymusic_at

Популярные статьи сейчас

Андрея Данилко засняли в объятиях знаменитого красавца, редкие кадры: «Две легенды»

Курс доллара удивит украинцев перед Новым годом, Шмыгаль уже предупредил: что будет с гривной

Выход на пенсию в 60-65 лет под вопросом, украинцев отрезвили нововведениями: "Если человек..."

В ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу: "необходимо пройти..."
Показать еще

A post shared by Conchita / TOM / WURST (@conchitawurst) on

Пользователей социальной сети новый образ Кончиты Вурст привел в восторг, они просто засыпали комментарии приятными отзывами:

"Оба замечательные люди 💖💖💖"; "Невероятно хорошо 💥💙 Потрясающе 😘"; "Цвет - харизма"; "Мне очень нравится все в этом образе 💖🎆"; "Красивое и трогательное одновременно лицо, выражение невероятно привлекательное и впечатляющее 🦩💜 так люблю это"; "Красивая гармоничная игра красок. И да, идеальная стрижка"; "Законно ли быть таким красивым?"; "Среди всех твоих добродетелей и грехов твоя красота первая, Кончита! 😍 Непреодолимая и порабощающая сила".

Напомним, что  звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"