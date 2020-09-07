Австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг на "Євробаченні-2014" під пседонімом Кончіта Вурст, порадував барвистим зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постав у незвичайному образі: з коротким волоссям, пофарбованим у блідо-рожевий колір. Обличчя виконавця прикрасила рожева помада і яскравий рум'янець на щоках, а різниці ніби вкрилися інеєм. Можна помітити, що Томас надів теплу хутряну шубу і злегка відчинив її, блиснувши оголеними волохатими грудьми. Ще однією родзинкою стали великі перлинні сережки у вухах.

Нойвірт також виклав у мікроблозі фото музиканта Лу Асріля, з яким знімався в одній фотосесії. Чоловік одягнув точно такі ж сережки, Але волосся пофарбував в ніжно-блакитний - під колір свого піджака. Шию артистка прикрасило яскраве намисто, зроблене з камінчиків.

Користувачів соціальної мережі новий образ Кончіти Вурст привів у захват, вони просто засипали коментарі приємними відгуками:

"Обидва чудові люди💖 💖 💖"; "Неймовірно добре 💥 💙 приголомшливо😘"; "Колір-харизма"; "Мені дуже подобається все в цьому образі💖 🎆"; "красиве і зворушливе одночасно особа, вираз неймовірно привабливе і вражаюче 🦩 💜 так люблю це"; "красива гармонійна гра фарб. І так, ідеальна стрижка"; " Чи Законно бути таким красивим?"; "Серед усіх твоїх чеснот і гріхів твоя краса перша, Кончіта! 😍 Непереборна і поневолююча сила".

Нагадаємо, що зірка "Євробачення" Кончіта Вурст зухвало розставила ноги у високих чоботях на шпильці: "справжня Діва"