Певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, похвастался обнаженным видом
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страничку артиста.
На фото Томас Нойвирт запечатлен, лежа на полу. При этом на нем надеты только цепи на шее и серьги в ушах и носу. Вурст красуется со светлыми волосами и черной пышной бородой.
«Утро» - коротко подписано фото.
Снимок произвело анстоящий фурор в Сети.
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«Ты всегда праздник для глаз», «Уххх», «Мой любимый», «Доброе утро, Том. Отлично выглядишь. Я желаю вам хорошего и приятного дня», «Доброе утро, дорогой солнечный свет. Я целую твои фотографии каждый день, моя любовь», «Мое сердце буквально пропустило удар. Ты действительно очень хорошо выглядишь», «Горячее утро», - восхищаются подписчики артиста.
Напомним, недавно Том Нойвирт удивил всех изменением своей внешности.
На новом фото, он позировал с идеально уложенными длинными волосами, которые закрывали часть лица. А глаза подчеркнуты ярким макияжем и накладными ресницами.
Многие решили, что артист вернулся к образу Кончиты Вурст, который и прославил его на «Евровидении».
Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь".
Как сообщала Politeka, раздетая звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала себя после смены внешности: "Мой идеал".
Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст потрясла изменениями во внешности: "Барби-парень"