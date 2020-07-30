Певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, похвастался обнаженным видом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страничку артиста.

На фото Томас Нойвирт запечатлен, лежа на полу. При этом на нем надеты только цепи на шее и серьги в ушах и носу. Вурст красуется со светлыми волосами и черной пышной бородой.

«Утро» - коротко подписано фото.

Снимок произвело анстоящий фурор в Сети.

«Ты всегда праздник для глаз», «Уххх», «Мой любимый», «Доброе утро, Том. Отлично выглядишь. Я желаю вам хорошего и приятного дня», «Доброе утро, дорогой солнечный свет. Я целую твои фотографии каждый день, моя любовь», «Мое сердце буквально пропустило удар. Ты действительно очень хорошо выглядишь», «Горячее утро», - восхищаются подписчики артиста.

Напомним, недавно Том Нойвирт удивил всех изменением своей внешности.

На новом фото, он позировал с идеально уложенными длинными волосами, которые закрывали часть лица. А глаза подчеркнуты ярким макияжем и накладными ресницами.

Многие решили, что артист вернулся к образу Кончиты Вурст, который и прославил его на «Евровидении».

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь".

Как сообщала Politeka, раздетая звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала себя после смены внешности: "Мой идеал".

Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст потрясла изменениями во внешности: "Барби-парень"