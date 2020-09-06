Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась жаркими кадрами со съемок нового клипа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«A HUEVO - это когда футболисты, рестлер, мачо, красивые девушки и мексиканские мучачо вместе», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что кадры снимала популярная украинская фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк. На самих фотографиях Каменских позирует на фоне девушек в экстравагантном мини, демонстрируя роскошную фигуру.
Также в кадр попал рестлер и другие колоритные персонажи, которые характеризуют Мексику. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Боже, куда смотрит Потап?», «дааа…застрелится можно», «просто огонь», «Настя – ты самая самая в клипе», «Какие красивые ноги... толстые красивые ноги», «девушки однозначно бомба», «вау, малышки что надо! Настя, ты умеешь выбирать», - пишут они.
Как сообщалось до этого, украинская певица Настя Каменских показала сразу несколько лучших образов, используемых для съемок нового клипа.
День назад певица представила необычный клип, в котором решила предстать в совершенно новых образах. В новом клипе Каменских показала зажигательные танцы, устроила феерию с коллегами и преподнесла необычное сочетание мексиканского колорита с украинскими образами.
Клип на песню «A huevo» немало удивил сеть. При этом название трека раскрывает его интригу - в переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто/офигенно».
Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.
Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».
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