Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась жаркими кадрами со съемок нового клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«A HUEVO - это когда футболисты, рестлер, мачо, красивые девушки и мексиканские мучачо вместе», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что кадры снимала популярная украинская фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк. На самих фотографиях Каменских позирует на фоне девушек в экстравагантном мини, демонстрируя роскошную фигуру.

Также в кадр попал рестлер и другие колоритные персонажи, которые характеризуют Мексику. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, куда смотрит Потап?», «дааа…застрелится можно», «просто огонь», «Настя – ты самая самая в клипе», «Какие красивые ноги... толстые красивые ноги», «девушки однозначно бомба», «вау, малышки что надо! Настя, ты умеешь выбирать», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская певица Настя Каменских показала сразу несколько лучших образов, используемых для съемок нового клипа.

День назад певица представила необычный клип, в котором решила предстать в совершенно новых образах. В новом клипе Каменских показала зажигательные танцы, устроила феерию с коллегами и преподнесла необычное сочетание мексиканского колорита с украинскими образами.

Клип на песню «A huevo» немало удивил сеть. При этом название трека раскрывает его интригу - в переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто/офигенно».

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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