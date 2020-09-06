Українська виконавиця Настя Каменських поділилася жаркими кадрами зі зйомок нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"A HUEVO-це коли футболісти, рестлер, мачо, красиві дівчата і Мексиканські мучачо разом», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що кадри знімала популярна українська фотограф і суддя проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк. На самих фотографіях Каменських позує на тлі дівчат в екстравагантному міні, демонструючи розкішну фігуру.

Також в кадр потрапив рестлер і інші колоритні персонажі, які характеризують Мексику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Боже, куди дивиться Потап?», «дааа ... застрелиться можна», «просто вогонь», «Настя – ти сама сама в кліпі», « які красиві ноги... товсті красиві ноги», «дівчата однозначно бомба», «вау, малятка що треба! Настя, ти вмієш вибирати», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Настя Каменських показала відразу кілька кращих образів, використовуваних для зйомок нового кліпу.

День тому співачка представила незвичайний кліп, в якому вирішила постати в абсолютно нових образах. У новому кліпі Каменських показала запальні танці, влаштувала феєрію з колегами і піднесла незвичайне поєднання мексиканського колориту з українськими образами.

Кліп на пісню «A huevo» чимало здивував мережу. При цьому назва треку розкриває його інтригу - в перекладі з мексиканського сленгу a huevo означає «круто/офігенно».

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