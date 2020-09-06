Хлопець був у захваті від такої компанії

Популярна російська співачка і телеведуча Анна Семенович влаштувала недитячі забави з молодим красенем

Як передає Politeka.net, свіже відео зірка опублікувала у себе в Instagram. Анна позувала в розкішному вбранні з глибоким декольте. Її красиві апетитні груди підстрибували в такт пісні, під яку танцювала зірка. Поруч з Семенович сидів молодий актор Андрій Гайдулян, який був дуже задоволений подібною компанією. Також з артистами сиділа біла собачка.

Варто відзначити, що Анна запалила на повну зі своїм супутником. Судячи з усього, вона знімала уривок до свого нового кліпу.

"Моя Москва, як ти прекрасна. З днем народження улюблене місто", - підписала відео співачка.

За годину відео Семенович подивилися понад 22 тисячі разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Але багато шанувальників розкритикували Анну за те, що вона взяла на зйомки собаку.

"По-моєму собачку закачує...", "Анна, гарного дня!", "Ганнуся красуня", "Вам собака потрібна тільки щоб зробити красиву фотку", "Собачка там у Вас в жаху від прогулянки", "Ганнуся! Чудовий кліп. Пісня Вау... Собакен гарненький такий! Відмінного настрою всім вам!!!", "Саня + Аня = добре проводимо час", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що брутальна Семенович сховала груди і показала, що витворяє в гардеробній: "у Мадонну перевтілилася".

Як повідомляла Politeka, спекотна Семенович перетворилася на спокусливу ворожку, ошелешивши пророкуванням: «вас всіх чекає...».

Також Politeka писала, що Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі: "вік бере своє".