40-летняя певица Анна Семенович обескуражила публику необычным образом и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, снятое в гардеробной (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Анна предстала на кадрах в мужском образе: черном костюме-тройка, правда, надетом не на рубашку, а на голое тело, с галстуком-бабочкой и серебристой тростью. Дополнили лук синие туфли на шпильке.

Семенович продемонстрировала сразу несколько талантов: и актерский, безусловно, и танцевальный. Девушка активно двигалась под собственную песню, жестикулируя руками и играя мимикой.

"Я давно заметила, что от одежды зависит манера поведения человека! Примеряешь новый образ и сразу перевоплощаешься, это так интересно! Получается, что мы в жизни можем быть теми, кем захотим и все зависит только от нас 🧐 Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды 😂 Только мы сами в ответе за свой выбор и свои поступки, главное всегда нравиться самим себе. Хорошего дня мои ❤️ А у нас начинается второй день съёмок моего клипа на песню #манибой. Меня ждёт много интересных образов, главное по жизни выбрать правильный ❤️", - разоткровенничалась в подписи Семенович.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Аня, танцуйте и радуйтесь жизни!!! 👏👏👏💖💖💖 Удовольствие на Вас смотреть!"

"Анна, не верьте слащавым комментариям, они все вам льстят. На самом деле со стороны вы выглядите несерьезно и глупо. Пора про свой ум вспомнить, есть он вообще или нет! И стать серьезнее. Все таки возраст!" - "вам надо к психологу обратиться , у вас странные понятия о возрасте"

"Несколько раз пересмотрела🌟💖классно) Вы крутышка"

"Мозгов нет, считай калека)))"

"Анна вы прямо-таки в Мадонну перевоплатились и умчали нас в эпоху mtv, в эпоху 80 х и 90 х 🔥"

"Люди в чёрном отдыхают, Вы красотка Анна😊🔥"

Напомним, шаловливая Семенович задрала платье ради эффектных кадров.

Также Politeka писала, что пышногрудую Анну Семенович потащили в ЗАГС прямо из бани.