40-летняя певица Анна Семенович обескуражила публику необычным образом и неожиданным откровением
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, снятое в гардеробной (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Анна предстала на кадрах в мужском образе: черном костюме-тройка, правда, надетом не на рубашку, а на голое тело, с галстуком-бабочкой и серебристой тростью. Дополнили лук синие туфли на шпильке.
Семенович продемонстрировала сразу несколько талантов: и актерский, безусловно, и танцевальный. Девушка активно двигалась под собственную песню, жестикулируя руками и играя мимикой.
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"Я давно заметила, что от одежды зависит манера поведения человека! Примеряешь новый образ и сразу перевоплощаешься, это так интересно! Получается, что мы в жизни можем быть теми, кем захотим и все зависит только от нас 🧐 Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды 😂 Только мы сами в ответе за свой выбор и свои поступки, главное всегда нравиться самим себе. Хорошего дня мои ❤️ А у нас начинается второй день съёмок моего клипа на песню #манибой. Меня ждёт много интересных образов, главное по жизни выбрать правильный ❤️", - разоткровенничалась в подписи Семенович.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Аня, танцуйте и радуйтесь жизни!!! 👏👏👏💖💖💖 Удовольствие на Вас смотреть!"
"Анна, не верьте слащавым комментариям, они все вам льстят. На самом деле со стороны вы выглядите несерьезно и глупо. Пора про свой ум вспомнить, есть он вообще или нет! И стать серьезнее. Все таки возраст!" - "вам надо к психологу обратиться , у вас странные понятия о возрасте"
"Несколько раз пересмотрела🌟💖классно) Вы крутышка"
"Мозгов нет, считай калека)))"
"Анна вы прямо-таки в Мадонну перевоплатились и умчали нас в эпоху mtv, в эпоху 80 х и 90 х 🔥"
"Люди в чёрном отдыхают, Вы красотка Анна😊🔥"
Напомним, шаловливая Семенович задрала платье ради эффектных кадров.
Также Politeka писала, что пышногрудую Анну Семенович потащили в ЗАГС прямо из бани.