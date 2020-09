View this post on Instagram

После жаркого лета и сильного действия ультрафиолета несмываемая ночная маска #hydrolocksleepmask от @hydropeptide_ukraine - супер средство для полного восстановления моей сухой, чувствительной и обезвоженной кожи. Маска интенсивно увлажняет, стимулирует выработку коллагена, защищает и восстанавливает. За ночь кожа становится сияющей, успокоенной, гладкой и шелковистой. Хороший цвет лица - мой супер-бонус. Обычно использую 2-3 раза в неделю вместо ночного крема. Подойдет абсолютно для всех типов кожи. Ph: @moi_sofism #hair @leragornostay #mua @natastrilchuk #flovers @kvitkova.vanil #style @paulkuraksin @jamemme