Украинская певица Даша Астафьева ошарашила смелым образом в полупрозрачном платье

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенные фото, для которого примерила весьма необычный образ. Звезда позировала в наряде из гофрированной ткани телесного цвета, которая большими оборками повисла на боках. Еще одной особенностью платья стало волнующее воображение декольте и, фактически, отсутствие подола.

Для большей пикантности Даша Астафьева высоко подняла одну ногу, сверкнув упругим бедром. Вдобавок, она развела руки в стороны и забросила на плечи большой букет хризантем.

Пользователи соцсети оценили внешний вид певицы и оставили ей много восторженных отзывов в комментариях:

"Дашуля красотка🔥🔥🔥"; "Господи, какая красотка! Предыдущие фото тоже огонь. Но они такие нуар, а эта прям нимфа❤️"; "Зефирка)"; "Ваууу... шикарная 🌟"; "Красота"; " Нежность"; "Дашенька, красивый цветочек 😍❤️"; "Боже. Ну наконец-то фото, достойное тысяч лайков".

Ранее Даша Астафьева выложила смелый снимок на котором предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки, его фишкой стала необычная зона декольте: бюст скрылся за тоненькими лямочками. Исполнительница оказалась возле живой изгороди, поставив руки на пояс. Невозможно не восхититься ее тонкой талией. Крупные серьги и яркий макияж дополнили образ.

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