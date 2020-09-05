Украинская модель и певица Даша Астафьева показала соблазнительный образ
"Вечерний звон", - коротко подписала свой пост модель.
На кадре Астафьева предстала лежа на столе, в интересном образе. Облачилась модель в белый пиджак и соблазнительную прозрачную юбку.
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Поклонники Даши восхитились ее образом в коментариях под постом:
"Астафьева, у Вас нос эталонный, да ещё и губы человеческие. И ж.пка не с кулачок. Это дико восторгает и умиляет", "Такое чувственное фото", - писали под постом звезды.
Некоторые поклонники знаменитости решили выяснить, что она хотела сказать этим снимком:
"Вы прекрасны. Но что, это фото означает? Какой несёт смысл?", - поинтересовались в комментариях.
"Кушать подано", - сообщила Астафьева.
Ранее Астафьева опубликовала снимок, на котором позировала в платье в горошек на берегу океана. Особое внимание ее поклонников привлекло отсутствие макияжа, а некоторые из них даже сравнили ее с девочкой.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, фигуристая Даша Астафьева едва не засветила лишнее, задрав ноги в легком платье: бесстыжие кадры