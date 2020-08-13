Украинская певица Даша Астафьева решила «вогнать в краску» своих поклонников, нарядившись в мини-платье и посветив «добром»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует на причале, нарядившись в эффектное мини. Кроме него, на голове певицы красовалась элегантная шляпа.

На первой фотографии Астафьева позирует стоя, элегантно задрав платье и показав невероятную нежность. Взгляд певицы при этом направлен в сторону.

На второй фотографии певица позирует все в том же наряде, но уже сидя. При этом Астафьева не постеснялась задрать и скрестить ноги, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

Однако поклонники Астафьевой не могли что-либо сказать. Причиной этого стало размещение фотографий звездой у себя в Сторис.

До этого Астафьева также радовала поклонников откровенным нарядом в сетку. На нем она эффектно изогнулась, а непривычные для нее кудряшки придали снимку особую остроту. И это при том, что фотография была сделана в черно-белом стиле.

Соблазнительно выгнувшись, Даша во всей красе продемонстрировала все свои изгибы. Особое внимание фанатов певицы привлекла ее прическа: они даже попросили раскрыть секрет ее черный кудрей.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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