Популярная украинская певица Даша Астафьева произвела фурор новым эффектным образом в красном

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На снимке Астафьева позирует в красном комбинезоне с воланами. Глубокое декольте позволяет разглядеть пышные формы артистки. Волосы собраны. Образ дополняет легкие макияж с акцентом на глаза, подведенные «кошачьими» стрелками.

Отметим, яркий образ красотки восхитил пользователей Интернета. Ее засыпали комплиментами и даже назвали самой красивой в мире.

«Женюсь», «Очень красивая», «Эх...Красивая и красива», «Даша конечно Икона 🔥», «Бомбезная», «Нежность», «Просто сногсшибательная», «Шикарная💞👍», «Само совершенство», «Нельзя быть красивой такой», «Ух ты», «Какая красота❤️😍🔥🔥🔥🔥», «Даша, Вы самая красивая девушка в мире!!!», - пишут в комментариях.

Ранее артистка поделилась секретом своей красоты.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает... Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – рассказывала Астафьева.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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