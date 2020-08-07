Популярная украинская певица Даша Астафьева произвела фурор новым эффектным образом в красном
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
На снимке Астафьева позирует в красном комбинезоне с воланами. Глубокое декольте позволяет разглядеть пышные формы артистки. Волосы собраны. Образ дополняет легкие макияж с акцентом на глаза, подведенные «кошачьими» стрелками.
Отметим, яркий образ красотки восхитил пользователей Интернета. Ее засыпали комплиментами и даже назвали самой красивой в мире.
«Женюсь», «Очень красивая», «Эх...Красивая и красива», «Даша конечно Икона 🔥», «Бомбезная», «Нежность», «Просто сногсшибательная», «Шикарная💞👍», «Само совершенство», «Нельзя быть красивой такой», «Ух ты», «Какая красота❤️😍🔥🔥🔥🔥», «Даша, Вы самая красивая девушка в мире!!!», - пишут в комментариях.
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Ранее артистка поделилась секретом своей красоты.
«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает... Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – рассказывала Астафьева.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
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